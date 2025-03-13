الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

محمود جهاد يعود لقائمة الزمالك لمواجهة سموحة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يعود محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الفريق استعدادًا لـمواجهة سموحة يوم السبت بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها.

ويخضع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، لفحص طبي أخير من أجل حسم مشاركته من لقاء سموحة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

 

طبيب يكشف إصابة ناصر منسي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معاناة ناصر منسي مهاجم الأبيض من وعكة صحية وهو ما تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية وكان آخرها مباراة القمة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب تحت المتابعة الطبية المستمرة للتأكد من تحسن حالته الصحية قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن ناصر منسي يخضع حاليًا لبروتوكول علاجي تحفظي، للتعافي والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

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