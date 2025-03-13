الخميس 13 مارس 2025
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محافظ الجيزة يكلف اللواء محمد الضبيعي برئاسة هيئة النظافة والتجميل

محافظ الجيزة يكلف
محافظ الجيزة يكلف اللواء محمد الضبيعي برئاسة هيئة النظافة
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أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف اللواء محمد الضبيعي بتولي مهام رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

وأكد المحافظ أهمية تحسين كفاءة منظومة النظافة داخل المحافظة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق بيئة نظيفة وجميلة لسكان الجيزة.

محافظ الجيزة يوجه الشكر إلى شفيق جلال على جهوده خلال فترة عمله

وفي سياق متصل، وجه المهندس عادل النجار الشكر والتقدير إلى شفيق جلال على جهوده المتميزة خلال فترة توليه رئاسة هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مشيدًا بما قدمه من إخلاص وتفانٍ في العمل، ومساهمته في تطوير منظومة النظافة بالمحافظة.

ويأتي هذا القرار في إطار تطوير منظومة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المظهر الحضاري بالمحافظة.

 

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الهيئة العامة للنظافة والتجميل هيئة العامة للنظافة هيئة النظافة والتجميل علي عادل النجار محافظ الجيزة

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