محافظ الجيزة يكلف اللواء محمد الضبيعي برئاسة هيئة النظافة والتجميل

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف اللواء محمد الضبيعي بتولي مهام رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

وأكد المحافظ أهمية تحسين كفاءة منظومة النظافة داخل المحافظة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق بيئة نظيفة وجميلة لسكان الجيزة.

محافظ الجيزة يوجه الشكر إلى شفيق جلال على جهوده خلال فترة عمله

وفي سياق متصل، وجه المهندس عادل النجار الشكر والتقدير إلى شفيق جلال على جهوده المتميزة خلال فترة توليه رئاسة هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مشيدًا بما قدمه من إخلاص وتفانٍ في العمل، ومساهمته في تطوير منظومة النظافة بالمحافظة.

ويأتي هذا القرار في إطار تطوير منظومة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المظهر الحضاري بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.