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رياضة

تشيلسي يفتح أبوابه لضم شقيق بيلينجهام

بيلينجهام
بيلينجهام

 كشفت تقارير صحفية، أن تشيلسي قدم عرضًا لسندرلاند من أجل الحصول على خدمات جوبي بيلينجهام، شقيق لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام.

 

تشيلسي يسعى لضم شقيق بيلنجهام

 ويقدم بيلينجهام الصغير، مستويات مميزة مع سندرلاند هذا الموسم، حيث ساهم في 7 أهداف، وضعت فريقه في المركز الرابع بدوري تشامبيون شيب.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإنَّ تشيلسي قدم عرضًا لسندرلاند، من أجل التعاقد مع صاحب الـ19 عامًا، الصيف المقبل.

ولم تكشف الصحيفة عن القيمة المالية للعرض، مع العلم أن عقد اللاعب ما زال يتبقى فيه 3 أعوام، منذ أن انضم للفريق قادمًا من برمنجهام سيتي في 2023.

وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن جوبي بيلينجهام يحظى باهتمام أندية آرسنال، ومانشستر يونايتد، وكذلك كريستال بالاس، وتوتنهام، لكن لا يوجد سوى تشيلسي

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