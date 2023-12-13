أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الأسرى على الحدود لتطبيع العلاقات

تبادلت أرمينيا وأذربيجان أسرى حرب على الحدود بينهما، اليوم الأربعاء، في خطوة نحو تطبيع العلاقات بينهما، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

أرمينيا وأذربيجان يتبادلان أسري الحرب

وتوقعت الوكالة الإخبارية أن تكون عملية التبادل تضمنت إطلاق أذربيجان سراح 32 أرمينيًا تم أسر معظمهم أواخر عام 2020.

وفي المقابل، سلمت أرمينيا جنديين من أذربيجان محتجزين منذ أبريل نيسان 2023.

وكانت وكالة "تاس" الروسية ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن أرمينيا وأذربيجان تبحثان أيضا سحب القوات من على الحدود المشتركة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

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تفاصيل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان



وخاضت الدولتان الجارتان في جنوب القوقاز حربين في السنوات الثلاثين الماضية بشأن "ناجورني قرة باج"، وهي منطقة جبلية أطلق الأرمن فيها حركة للانفصال وأعلنوا الاستقلال فعليا في التسعينيات من القرن الماضي.

واستعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم في هجوم مباغت في سبتمبر الماضي؛ ما دفع معظم الأرمن البالغ عددهم 120 ألفًا إلى الفرار إلى أرمينيا.

وكان البلدان أعلنا الأسبوع الماضي في بيان بشأن تبادل الأسرى، أنهما "يؤكدان عزمهما تطبيع العلاقات والتوصل إلى معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة على الأراضي وسلامتها".

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