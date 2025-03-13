الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

نجاح الفريق الطبي بمستشفى شربين بالدقهلية في إجراء أولى جراحات الوجه والفكين

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي بـمستشفى شربين نجح للمرة الأولى في إجراء جراحة متقدمة لحالة تعاني من كسور متفتتة بعظمة الفك.

 

ولفت وكيل الوزارة إلى أن العملية تعد الخطوة الأولى نحو تطوير جراحات الوجه والفكين بمستشفى شربين والتي تعد من العمليات النادرة وشديدة الخطورة.


كما أشار وكيل صحة الدقهلية  إلى أن وحدات جراحة الوجه والفكين بمستشفيات المحافظة تقوم بتشخيص وعلاج وجراحة كسور الوجه والفكين، والجمجمة، والأورام الحميدة إلى جانب الانتانات المرضية في الوجه والفكين، وعلاج أمراض التشوهات الخلقية في الوجه والفكين، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار خطة التوسع النوعى بصحة الدقهلية وإدخال جراحات دقيقة، وذات مهارة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى والدكتور أحمد معتمد والدكتور زياد الشناوى والدكتور مدحت عبدالعظيم  على جهودهم المميزة  متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

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