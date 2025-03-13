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مواعيد مباريات الذهاب والإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

مواعيد مباريات نهائي
مواعيد مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت 8 أندية هي:  ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، وإنتر ميلان إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أقيمت مواجهات إياب دور الـ 16 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

 

 

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025


وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا لمرحلتي الذهاب والإياب كالتالي:


مرحلة الذهاب

يوم الثلاثاء 8 أبريل:

آرسنال وريال مدريد: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

بايرن ميونخ وإنتر ميلان: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.

يوم الأربعاء 9 أبريل:


باريس سان جيرمان وأستون فيلا: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية

برشلونة وبوروسيا دورتموند: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية

مرحلة الإياب

يوم الثلاثاء 15 أبريل:

برشلونة وبوروسيا دورتموند: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية

باريس سان جيرمان وأستون فيلا: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية


يوم الأربعاء 16 أبريل:

ريال مدريد وآرسنال: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

بايرن ميونخ وإنتر ميلان: 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

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دوري ابطال اوروبا آرسنال وريال مدريد بايرن ميونخ وإنتر ميلان باريس سان جيرمان وأستون فيلا برشلونة وبوروسيا دورتموند

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