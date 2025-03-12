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ثقافة وفنون

مسلسل "عقبال عندكوا" الحلقة 12، حسن الرداد يصاب بالجنون

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي يقوم ببطولته حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عدد من الأحداث الجديدة، حيث أصيب الطيار سامح سميح “حسن الرداد” بالجنون، بعد أن تم إيقافه عن عمله، بسبب الغيرة المفرطة من زوجته جيلان “إيمي سمير غانم”، والتي أوقعته في أزمة كبيرة في عمله.

وتنتقل الأحداث إلى شخصية حمزة وصفا، والتي تشتعل بينهما الغيرة أيضًا، وتتسبب في انفصالهما، وتقتنع صفا أنها هي المخطئة فتذهب إلى منزل حمزة من أجل مصالحته، إلا أنه يخطئ في اسمها مما تحدث أزمة جديدة بينهما.

 

موعد عرض مسلسل “عقبال عندكم” ونجومه

يُعرض مسلسل "عقبال عندكوا" يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة CBC، مع إعادة الحلقة في الواحدة والنصف صباحًا والحادية عشرة صباحًا من اليوم التالي.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد، وإبرام سمير.

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

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