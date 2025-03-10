المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية نادرة لمومياء في وضع القرفصاء

عرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية نادرة عبارة عن صندوق من الخوص يحتوى بداخله على مومياء في وضع القرفصاء ترجع للعصر العتيق.

دفنة القرفصاء المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير

وتعتبر دفنة القرفصاء واحدة من أقدم طرق الدفن التي عرفتها الحضارات القديمة، وقد كانت شائعة بشكل خاص في مصر القديمة خلال عصور ما قبل التاريخ والعصر العتيق. وتشير دفنة القرفصاء إلى وضع الجسد في وضع يشبه الجنين حيث يتم ثني الركبتين ووضعهما بالقرب من الصدر.

ويُعتقد أن هذه الطريقة كانت تحمل رمزية عميقة تعبر عن بداية حياة جديدة في العالم الآخر.

فتح باب الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير

ويفتح المتحف المصري بالتحرير أبوابه للزائرين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر تمام الثالثة مساءً.

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