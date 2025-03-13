الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

كواليس تصوير أغنية "عايشين لحبايبنا" بصوت عزيز الشافعي (فيديو)

عزيز الشافعي، فيتو
عزيز الشافعي، فيتو

نشر الملحن عزيز الشافعي مقطع فيديو من كلمات  “عايشين لحبايبنا” والذي كتب ولحن كلماته، وغنته الفنانة آمال ماهر والمطرب محمود العسيلي.

وظهر عزيز الشافعي خلال الفيديو وهو يغني كلمات بصوته على أنغام العود، وتفاعل معه عدد من متابعيه عبر موقع التدوينات القصيرة إكس.

تتر مسلسل وتقابل حبيب

 

وكان عزيز الشافعي قد شارك في موسم دراما رمضان بتلحين تتر مسلسل “وتقابل حبيب” بصوت الفنانة اللبنانية إليسا، ومن كلمات منة القيعي وتوزيع نادر حمدي.

 

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

 

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