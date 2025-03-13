الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل حكيم باشا الحلقة 13، مصطفى شعبان يواجه ورطة جديدة

مسلسل حكيم باشا،
مسلسل حكيم باشا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حكيم باشا تمرد غزل على برنسة بدعم من زوجها حكيم، حيث قامت غزل بإعداد الطعام بدون الرجوع لبرنسة، وهذه هي المرة الأولى التي تتصدى أي سيدة في القصر لبرنسة.

وكشفت لوما لضرتها صفا المخطط الذي يعد له سليم وبحر وبرنسة للتخلص من جارحي والدها؛ لكي يظل حكيم وحده بدون أي حماية من المطاريد مما يسهل من مهمة مواجهته، وتغيرت صفا كليا بعدما اكتشفت هذه الخطة وواجهت برنسة.

أما واصل وغراب فيواصلون إعداد الخطط لتوريط حكيم، حيث يدعمون الإرهابيين لقتل الغفر في الجبل وتوريط حكيم، وهو ما حدث بالفعل حيث وجد حكيم غفير مقتول في الجبل وفجأة حضرت الشرطة لتراه واقفا أمام القتيل وهو ممسك بمسدس في يده.

 

مسلسل حكيم باشا الحلقة 12

دارت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل حكيم باشا، حول التحقيق مع حكيم وياسين، الذي كشف عن تهربهم من الضرائب حتى لا تتحول القضية إلى غسيل أموال، وأكد حكيم على كلامه حينما فهم ما يرمي إليه ياسين وكشف عن أنه سوف يتصالح مع الضرائب ويدفع لهم الأموال، وبالفعل تم التصالح وخرج حكيم.

 وكشف ياسين عن تفاصيل لعبته على غراب (أحمد فهيم) لحكيم، وأن ما فعله كان الغرض منه هو وضع الأموال بسهولة في البنك كما أعطى حكيم ما حصل عليه من غراب كنقطة لنوح الصغير.  

وتعرض نوح لوعكة صحية، وحينما علم حكيم جمع أفضل الأطباء وسافروا بالطائرة لكي يطمئن على صحة عمه، وحينما استقرت حالته كشف حكيم عن أنه سوف يقسم الأموال على أولاده ويريد بعد ذلك بأن يبتعد عن تجاره الآثار حتى يربي ابنه في أمان.  

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا 

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية. 

 

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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حكيم باشا مسلسل حكيم باشا مسلسلات رمضان 2025 مصطفى شعبان مسلسل حكيم باشا الحلقة 13

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