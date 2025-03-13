تعادل سلبي بين اتحاد جدة والرياض بالشوط الأول في الدوري السعودي

تعادل فريق اتحاد جدة سلبيا بدون أهداف أمام الرياض، بالشوط الأول من المباراة التي تقام حاليا على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري السعودي.



تشكيل الاتحاد ضد الرياض





حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: كادش، بيريرا، الموسى والشنقيطي.

الوسط: ميتاي، الناشري وعوار.

الهجوم: بيرجوين، بنزيما وديابي.

وتعادل الاتحاد فى مبارياته الثلاث الماضية فى بطولة الدورى السعودى ضد القادسية والأخدود والخليج، ساعيًا لتحقيق ألفوز فى مباراة اليوم من أجل تأمين الصدارة، فى حين يرغب الرياض فى تحقيق المفاجأة والخروج من مدينة "جدة" حاملًا النقاط الثلاث لتحسين وضعه فى جدول الترتيب.

ترتيب الدوري السعودي



ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 58 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط على الهلال صاحب الوصافة، بينما يحتل الرياض المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

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