دينا فؤاد تتصدى لسهر الصايغ وتفرض سيطرتها فى الحلقة 13 بمسلسل "حكيم باشا"

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 13 من مسلسل "حكيم باشا" تطورًا كبيرًا في أحداث المسلسل، حيث تصدت النجمة دينا فؤاد، التي تجسد شخصية "غزل"، للضغوطات التي تمارسها برنسة، التي تجسدها سهر الصايغ، لتثبت قوتها وإصرارها على تنفيذ أوامر حكيم باشا، الذي يجسده مصطفى شعبان.

وخلال الحلقة، واجهت "غزل" برنسة بجرأة، ورفضت الرضوخ لأوامرها أو التراجع أمام مضايقاتها، حيث كانت برنسة تتعمد إهانة غزل وزوجات حكيم باشا، في محاولة منها للهيمنة على القصر، هذا الموقف لم يكن متوقعًا من "غزل"، وأثبتت أنها ليست مجرد شخصية ضعيفة، بل أنها قادرة على التحدي والمواجهة بشجاعة.

ومع تصاعد التوتر بين الشخصيتين، توعدت برنسة غزل بمزيد من المضايقات، مما يُنذر بزيادة حدّة الصراع بينهما حيث يبدو أن الأحداث ستأخذ منحنى أكثر تشويقًا في الحلقات القادمة، خاصة مع تصاعد الصراع بين "غزل" و"برنسة".

بينما أثنى حكيم باشا على شجاعة "غزل"، مشيدًا بها، مؤكدًا أنه يرغب أن تكون هى سيدة القصر، ليظهر بذلك دعمًا قويًا لها ويعزز مكانتها في القصر.

ونجحت دينا فؤاد في تجسيد شخصية "غزل" في مسلسل "حكيم باشا" بحرفية، حيث استطاعت أن تقدم الدور ببساطة وعمق في آن واحد، وتمكنت من تجسيد التفاصيل الدقيقة لشخصيتها، مما جعلها تلامس قلوب المشاهدين وتحقق تفاعلًا قويًا مع الجمهور.

ولم تعتمد دينا فؤاد على التعقيد في تقديم الشخصية، بل قدمت "غزل" بعفوية وصدق، مما أضاف للعمل الدرامي مصداقية وحضورًا قويًا.

ويقدم الثلاثي مصطفى شعبان ودينا فؤاد وسهر الصايغ في مسلسل "حكيم باشا" مباراة تمثيلية رائعة، حيث يتناغم أداء كل منهم بشكل مميز، مصطفى شعبان يجسد شخصية "حكيم" بكل قوة وحضور، بينما تبرع دينا فؤاد في تقديم شخصية "غزل" بحرفية عالية، وتتميز سهر الصايغ في دور "برنسة" بقدرتها على إثارة التوتر والصراع.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

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