مسلسل حكيم باشا الحلقة 12، مصطفى شعبان يكشف لعمه رغبته في الابتعاد عن تجارة الآثار

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل حكيم باشا، حول التحقيق مع حكيم وياسين، الذي كشف عن تهربهم من الضرائب حتى لا تتحول القضية إلى غسيل أموال، وأكد حكيم على كلامه حينما فهم ما يرمي إليه ياسين وكشف عن أنه سوف يتصالح مع الضرائب ويدفع لهم الأموال، وبالفعل تم التصالح وخرج حكيم.

وكشف ياسين عن تفاصيل لعبته على غراب (أحمد فهيم) لحكيم، وأن ما فعله كان الغرض منه هو وضع الأموال بسهولة في البنك كما أعطى حكيم ما حصل عليه من غراب كنقطة لنوح الصغير.

وتعرض نوح لوعكة صحية، وحينما علم حكيم جمع أفضل الأطباء وسافروا بالطائرة لكي يطمئن على صحة عمه، وحينما استقرت حالته كشف حكيم عن أنه سوف يقسم الأموال على أولاده ويريد بعد ذلك بأن يبتعد عن تجاره الآثار حتى يربي ابنه في أمان.

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11

دارت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 حول حكيم باشا الذي يقرر السفر إلى القاهرة برفقة زوجته وابنه، وقبل رحيله بدا أن معاملته لعمه نوح تغيرت ولم تعد كالأول وحاول أبناء نوح استغلال هذا الأمر لصالحهم.

وخلال الحلقة يحاول نوح استغلال الأوضاع في ظل غياب حكيم ويتواصل مع كبير المطاريد ويحاول منه معرفة معلومات خاصة بالخزينة في الجبل ولكنه لم حصل على ما يريد ويحذر والد صفا ابنته من الأيام المقبلة والتي ستشهد الكثير من المؤامرات ضد حكيم، وخلال الحلقة يسحب حكيم من أحمد صيام مهامه ويمنحها إلى عمه “فتوح أحمد”.

وعقب وصول حكيم وزوجته إلى القاهرة، تم القبض على حكيم، من قبل مباحث الأموال العامة، بعد أن قام غراب بالإبلاغ عنه بالكشف عن تورطه في غسيل أموال والتهرب من الضرائب، كما كشف له غراب بأن السبب وراء القبض عليه هو ياسين (ميدو عادل) وأنه الذي أبلغه بحقيقة الكومباوند وأوراقه المزيفة.



وانتهت الحلقة على التحقيق مع حكيم الذي يرفض التحدث إلا في حضور المحامي الخاص به ولكن ياسين قال في التحقيق “ القضية المنسوبة انا نحن معترفون بها” بيننا تعلو الصدمة على وجه حكيم.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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