الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

تعيين جيهان العسال رئيسًا لقسم الأمراض الصدرية بطب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة جيهان محمد إبراهيم العسال رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب اعتبارًا من ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات الدكتور طارق محمد يوسف قائمًا بأعمال وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.


أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام  الدكتور طارق محمد يوسف سيد أحمد، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والمناظير ومدير مستشفى الدمرداش الباطنى، بتسيير أعمال وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من ١٢/ ٣/ ٢٠٢٥.

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