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منوعات

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

ميجان، فيتو
ميجان، فيتو

نفت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، الادعاءات التي اتهمها بالتنمر على موظفيها، مؤكدة أنها شكلت روابط قوية مع طاقم عملها في برنامجها الجديد With Love, Meghan.

وكانت ميجان قد تعرضت في الماضي لانتقادات بسبب ادعاءات قدمها مساعدها الملكي السابق، جيسون كنوف، ادعى فيها أنها تسببت ببكاء بعض الموظفين أثناء إقامتها في قصر كنسينجتون.

 

خلق بيئة "إيجابية ومريحة"

مع ذلك، نفت ميجان الادعاءات بشكل قاطع في تصريحاتها الأخيرة، مشيرة إلى أنها كانت تهدف دائمًا لخلق بيئة "إيجابية ومريحة".

وفي مقابلة مع مجلة "بيبول" People، تحدثت ميجان عن التفاعل الجماعي خلال تصوير العرض، إذ أشارت إلى أنها كانت تشجع الطاقم على الانخراط والمشاركة في الأنشطة.

 

بيئة تشجع التعاون والاحترام المتبادل

وأضافت أنها كانت تعد وصفات للطعام وتشاركها مع الجميع، مما ساعد على خلق جو من الانتماء والتعاون بين الجميع. 

المخرج مايكل ستيد، الذي عمل مع ميجان، وصفها بأنها شخصية "ودودة" جعلت الأجواء ممتعة ومريحة، مشيدًا باحترافيتها. كما أضاف أحد أفراد الطاقم أن العرض كان تجربة فريدة، إذ تم تضمين الجميع في التجربة بدلًا من أن يكونوا مجرد خلفية.

وبدت ميجان ماركل مرتاحة في حديثها عن التجربة، مؤكدة الدور الإيجابي الذي يمكن أن يقدمه فريق العمل عندما يعملون معًا في بيئة تشجع التعاون والاحترام المتبادل.

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ميجان ماركل ساسكس دوقة ساسكس قصر كنسينجتون

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