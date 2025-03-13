الخميس 13 مارس 2025
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إمام عاشور يتجول بسيارته في الشرقية والجماهير تلتف حوله لالتقاط الصور

إمام عاشور يتجول
إمام عاشور يتجول بسيارته في الشرقية، فيتو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تواجد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري أثناء تواجده مستقلا سيارته بشوارع مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما التف حوله عدد من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية معه.

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خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

وما زال الحديث متواصلا عن انسحاب النادى الأهلى أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدورى المصرى بعد تمسكه بتعيين حكام أجانب لإدارة القمة إلا أن المباراة لم تؤجل وحضر الزمالك وطاقم الحكام المصرى بقيادة محمود بسيونى الذى أنهى المباراة لعدم حضور الأهلى.

وينتظر النادي الأهلي قرارا من اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة لمعرفة موقفه من المباراة حيث أصدر الأهلي بيانا رسميا يهدد بـ الانسحاب من بطولة الدوري حال عدم استجابة اتحاد الكرة لطلبه.

وقررت إدارة النادي الأهلي تعويض اللاعبين عن مباريات الرابطة بالعديد من المباريات الودية القوية للتحضير لمباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

امام عاشورلاعب الاهلي،فيتو
إمام عاشور لاعب الأهلي،فيتو

كذلك وضعت إدارة النادي خطة لزيادة مدة المعسكر المقرر إقامته في أمريكا قبل انطلاق البطولة ليشمل مباراتين أو ثلاث مباريات ودية بدلا من مباراة واحدة أمام أحد الفرق المكسيكية.

وطرحت إدارة النادي الأهلي فكرة إقامة مباريات ودية في أمريكا أمام كلا من العين الإماراتي والهلال السعودي للتحضير للبطولة الهامة.

مكافأة الأهلي نظير المشاركة في كأس العالم للأندية

ومن جهة أخرى تسلم النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"يُفيد  بقيمة مكافأة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.

وأكد الفيفا في خطابه أن قيمة المكافأة تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافأة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخرًا أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

ولم يشمل الخطاب ما تردد مؤخرًا بشأن حصول النادي على مليوني دولار من "فيفا" بدعوى الجماهيرية والشعبية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وشدد مصدر على أن هذه المكافأة لم تُدرج ضمن لائحة مكافآت البطولة العالمية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا حول العالم، ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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