حادث مأساوي يهز السيدة زينب.. كلب يلتهم جثمان صاحبه بعد 4 أيام من وفاته.. جارة الضحية تكشف الواقعة.. والنيابة: الوفاة طبيعية نتيجة غيبوبة سكر

في واقعة هزت أرجاء منطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، استفاق الجيران على حادثة مأساوية لم يكن أحد يتخيل حدوثها، حيث اكتشف أهل الحي أن كلبا التهم جثمان صاحبه المتوفى بعد مرور أربعة أيام على وفاته في شقته.

في صباح يوم عادي، كان أهل الحي يجهلون أن هناك مأساة غير متوقعة كانت بدأت في شقة صغيرة في الطابق الثالث بشارع عطفة أبو الشمات، حيث كان محمد شندي، البالغ من العمر 41 عامًا، يعيش وحيدًا في شقته.

العزلة عن الزوجة والأصدقاء

مرت أيام الراحل في عزلة تامة بعد انفصاله عن زوجته، وكانت حياته مقتصرة على محيط ضيق، يغلق عليه أبواب الوحدة والصمت، لم يكن له أقارب مقربون أو أصدقاء حقيقيون يزورونه أو يهتمون به، وبذلك كانت حياته مرهونة فقط بمواعيده مع المرض والمزيد من العزلة، لكن لم يكن أحد يعلم أن هذه الوحدة قد تكون هي السبب الرئيسي في ما سيحدث لاحقًا.

في أحد الأيام، شعر أحد الجيران بالقلق، لم يرَ محمد يخرج من شقته منذ عدة أيام، ولم يلاحظ أي حركة أو سماع لصوته، ولأنه كان يعرف محمد قليلًا، قرر أن يذهب للاطمئنان عليه، وعندما وصل إلى الباب، بدا له الأمر غريبًا، كانت الشقة هادئة، لا توجد أي إشارات حياة ظل يطرق على الباب لكن بدون إجابة.

كلب ينهش جثة صاحبة لإشباع جوعه

فقرر الجار الاتصال بشقيق محمد حتى يتمكن من فتح الشقة الاطمئنان عليه، وعندما فتحوا وإذا بهما يصطدمان بمشهد غير قابل للتصديق، المنظر الذي رآه كان فاجعة لم يكن يتصورها أحد، محمد كان ملقى على الأرض، والدماء تلوث ملابسه، لكن الصدمة الكبرى كانت في وجود آثار نهش على جسده.

الكلب الأليف، الذي كان رفيقه الوحيد، كان يقف بجانب الجثة، وعلى فمه آثار دماء وقطع لحم، الكلب الذي كان يبدو في حالة ضياع وهزال شديد، لم يكن يفهم ما يحدث حوله، بل كان في حالة جوع قاسية بعد مرور عدة أيام من وفاة صاحبه دون أن يحصل على الطعام.

اتصل شقيق محمد بالشرطة على الفور، وحضر رجال المباحث وفريق من النيابة العامة لمعاينة الجريمة المروعة، وبعد فحص الجثة، تبين أن محمد توفي بسبب غيبوبة ناجمة عن مرض السكري، وتأكد المحققون من أن الوفاة كانت طبيعية، ولكن ما هز الجميع هو ما تلاه: الكلب، بسبب الجوع الشديد، بدأ في نهش أجزاء من جسد صاحبه المتوفي، محاولةً لإشباع نفسه في غياب أي طعام.

العثور على أشلاء جثة بالسيدة زينب

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخص يفيد بالعثور على أشلاء شقيقه داخل شقة يقيم بها، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل عمره 41 سنة، متوفى وعلى جسده آثار نهش حيواني، كما وجد الكلب الخاص به جواره وعلى فمه دماء وقطع لحم، وتم نقل الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات التحريات تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته وتوفى وفاة طبيعية نتيجة إصابته بمرض السكر، ونتيجة لجوع الكلب قام بنهش جسده.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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