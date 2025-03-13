الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

واين روني: سجل توخيل رائع قبل بداية مهمته مع الأسود الثلاثة

توخيل
توخيل

أكد واين روني القائد السابق لمنتخب إنجلترا، عن أمله في أن يتمكن الألماني توماس توخيل، مدرب الأسود الثلاثة، من نقل سجله الرائع إلى المستوى الدولي.

وقال روني، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية، اليوم الخميس: "أعتقد أن سجل توخيل رائع، لقد فاز بأفضل الألقاب".

وأشار: "عندما جاء فابيو كابيللو، وكنت قد عاصرت جوران إريكسون، وهو مدرب أجنبي أيضا، كنت متحمسا للعمل تحت آمرة فابيو، لكن الأمور لم تسر بالطريقة التي كنت أحبها أو أتمناها".

وأضاف: "لم أستمتع حقا بتلك الفترة تحت قيادة فابيو، لكنني واثق من أن هناك لاعبين في غرفة خلع الملابس الآن يرون توماس توخيل كفائز".

وأتم: "نحن جميعا نتمنى أن يكون الشخص الذي يمضي قدما بمنتخب إنجلترا، وأن ينقلنا للمرحلة التالية".

ويبدأ المدرب السابق لتشيلسي مهمته الجديدة مع المنتخب الإنجليزي الذي حل وصيفا في نسختين متتاليتين لكأس أمم أوروبا عبر خوض مباراتين في مارس الجاري.

وتم الإعلان عن تولي توخيل المهمة خلفا لجاريث ساوثجيت أكتوبر 2024، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الأسود الثلاثة منذ بداية عقده الممتد لـ18 شهرا مطلع العام الجاري.

قائمة منتخب إنجلترا 


ويعلن توخيل (51 عاما) عن قائمة منتخب إنجلترا غدا الجمعة، قبل إجراء مقابلات صحفية في استاد ويمبلي، على هامش المواجهة أمام ألبانيا يوم 21 مارس الجاري، ثم المواجهة أمام لاتفيا بعدها بثلاثة أيام في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

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