أمن قنا يعثر على شاب مصاب بطلق ناري في أبو تشت

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، على شاب مصاب بطلقات نارية لحظة الإفطار على كوبري قرية الحبيل الشرقي، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بمحافظة قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب مصاب بطلقات نارية على كوبري قرية الحبيل الشرقي التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن الشاب من قرية الحسينات وتم العثور عليها مصاب بطلق ناري على كوبري القرية المجاورة الحبيل الشرقي، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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