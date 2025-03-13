الخميس 13 مارس 2025
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العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ثعبان، فيتو
ثعبان، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، عثر رجل هندي على  ثعبان وصغاره داخل جهاز المكيف في منزله بمنطقة بندورثي، في ولاية فيساخاباتبنام الهندية.

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف

ومن جانبها ذكرت  صحيفة "إنديان إكسبرس"، لم يستخدم الرجل جهاز التكييف لفترة من الزمن، وعندما قرر تشغيله، أصيب بالصدمة عند رؤية  الثعبان وعدد من صغاره داخله.

وإدراكًا منه لخطورة الموقف، اتصل فورًا بصائد ثعابين محترف، الذي وصل سريعًا لإنقاذ الأفعى وصغارها.

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وتم تصوير الحادث الغريب، وانتشر الفيديو بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار العديد من ردود الأفعال.

وفي الفيديو، يظهر صائد الثعابين وهو يخرج الصغار بعناية من جهاز التكييف، خوفا من إلحاق الأذى بهم. 

وأشار ناشر الفيديو إلى ضرورة فحص أجهزة التكييف قبل تشغيلها بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، لأن مفاجآت مشابهة قد تحدث.

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ثعبان جهاز التكييف مواقع التواصل

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