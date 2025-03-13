الخميس 13 مارس 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع العمل بمجمع الطلاب

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع العمل بمجمع الطلاب

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مجمع الطلاب ٣ ومجمع الطلاب ٤ بجوار كلية الآداب بحضور عمرو فتحي مدير عام العلاقات العامة والإعلام. والدكتور محمد مهدي مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة.

مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة

وأوضح رئيس الجامعة أن المجمعات الطلابية تأتي ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية والامتحانية حيث يتسع المجمع الواحد لـعدد 800 طالب مع توفير كافة التجهيزات الحديثة، بما في ذلك أجهزة الصوتيات، والداتا شو، وأنظمة التكييف، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة وجاذبة للطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة والتطوير بمبنى استراحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حيث يتم إجراء عملية صيانة وتطوير شاملة من بناء سور خارجي. وربط الصرف الصحي بالشبكة الرئيسية وتركيب انترلوك بالأرضيات.

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الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي

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