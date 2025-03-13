الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير النقل يوجه بدعم أسر الضحايا والمصابين في حادث قطار الإسماعيلية

حادث قطار الإسماعيلية
حادث قطار الإسماعيلية

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار القنطرة، مع تكثيف الجهود لكشف أسباب الحادث وملابساته.

أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية:
أسيل وائل محيسن
روفان عبد العال
محمد موسى
ريماس
أحمد شكري
مكة حمادة
محمد حمدي
أحمد محمد السيد
يوسف إسماعيل
أحمد عوض عبد الغني
تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها، حيث يتم الاستماع إلى المصابين وشهود العيان، بالإضافة إلى سائق القطار المنكوب وعامل المزلقان، للوقوف على ملابسات الحادث.

 

وكانت منطقة جلبانة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية شهدت منذ قليل حادث تصادم قطار 293 وسيارة ميني باص محملة بالأطفال وأسفر حادث قطار الإسماعيلية عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم طفل في العناية المركزة.

 

قام الوزير بمخاطبة وزارة التنمية المحلية لسرعة التنسيق مع المحافظات لوضع حل لازمة المزلقانات الغير شرعية والعمل على غلقها تماما 

وشدد الوزير على اهمية منع محاولات  عبو شريط السكك الحديد من اماكن غير عدة للعبور وذلك لتامين حركة سير القطارات 

 

قامت الهيئة القومية للسكك الحديد باعداد تقرير مبدئى لحادث قطار الاسماعلية كشفت خلاله ملابسات تصادم قطار باتوبيس يحمل طلاب احد المدارس 

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديد فى التقرير المبدئى للحادث ان سائق المينى باص قام باقتحام خط السكك الحديد من موقع غير معد للعبور وتفاجئ بالقطار وان قائد القطار فوجئ هو الاخر بالباص ولم يتمكن من التوقف وتصادم به 

 

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