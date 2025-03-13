الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد ترقية 39 معلمًا وأخصائيًا بمديرية التعليم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حركة ترقيات لـ ٣٩ من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.
 

جاء ذلك بناءً على القرار الصادر برقم «٨» لسنة ٢٠٢٥، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصة باستصدار قرار الترقية اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٤، لعدد «٣٩» من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، وذلك من الذين حصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.
 

 

منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية 

 وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم «٨» لسنة ٢٠٢٥ بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.
 

كما أكد محافظ الجيزة أن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

وشمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا، وعلاوة الترقية، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار رقم ١٣٣٤ لسنة ٢٠٢٤.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء هيئة التدريس الاكاديمية المهنية للمعلم الأكاديمية المهنية للمعلمين مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محافظ الجيزة

مواد متعلقة

نصائح فعالة من القومي للبحوث لتعزيز التركيز والتحصيل الدراسي أثناء الصيام

محافظ الجيزة يجري جولة تفقدية بمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة

ضبط 2648 مخالفة تموينية بالجيزة وتحصيل 9.4 مليون جنيه غرامات على المخابز

محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 168 منشأة وتحرير 133 محضر مخالفة

مرافق الجيزة: إزالة 73 ألف إشغال وتحرير 125 محضر مخالفة خلال شهر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى الكبد (فيديو)

صحة الجيزة تحذر من الإفراط في تناول القهوة والشاي خلال رمضان

أخبار مصر اليوم، السيسي يؤكد أهمية إقامة دولة فلسطينية ورفض التهجير، تعليمات جديدة لتسهيل تسجيل الأحكام العقارية، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق؟

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

المزيد

انفوجراف

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية