الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة يوم السبت المقبل في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك وسموحة 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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