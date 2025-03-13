الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال التقرير المروري بإصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري في إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق السويس الصحراوي
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق السويس الصحراوي بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة.

 

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم 
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعلى طريق السويس إصابة 9 أشخاص في حادث السويس الصحراوى القاهرة الجديدة النيابة العامة انقلاب سيارة ميكروباص حادث طريق السويس حادث انقلاب سيارة ميكروباص

مواد متعلقة

حجز أصحاب 3 شركات سياحة بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

حجز تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 59 مليون جنيه في القناطر الخيرية

حبس عاطل هارب من السجن المؤبد وبحوزته بندقية آلية بالتجمع

القبض على لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد

تحقيقات موسعة في مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بحادث تصادم بطريق العاصمة الإدارية (صور)

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق المحاجر بالبدرشين

خلال ساعات، محاكمة 9 متهمين في خلية ولاية داعش الدلتا

التصريح بدفن جثة شاب دهسته فتاة بسيارة بالتجمع

الأكثر قراءة

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

محافظ الدقهلية يتفقد مصابي حريق فرن الكنافة بالمنصورة ويؤكد: لن أغادر قبل الاطمئنان عليهم

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أشرف كابونجا ينجح في المحاولة الأولى لتحريك قطار سكة حديد صائمًا (فيديو وصور)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

الهلال السعودي يقدم عرضه الأول للتعاقد مع قائد ليفربول

فتاة تسأل: هل البارفان حرام؟ رد مثير من علي جمعة

منوعات

المزيد

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (صور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حب وتكريم، هكذا استقبلت بنات المدينة النبي بعد هجرته إليها (فيديو)

علي جمعة يوضح موقف الشرع في الحلال والحرام من زينة المرأة وحكم البرفان وعمل الحواجب

مفتي الجمهورية: التصوف في مصر قائم على العلم والعمل ونهج الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية