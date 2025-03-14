الجمعة 14 مارس 2025
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اقتصاد

تعرف على أعداد السيارات الملاكي المرخصة بالسوق المصري خلال شهر فبراير

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

السيارات الملاكي المرخصة في مصر.. استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، أعداد تراخيص السيارات الجديدة خلال شهر فبراير الماضي 2025 التي شملت السيارات الزيرو الجديدة سواء ملاكي أو نقل أو أتوبيس أو دراجات نارية، وبلغ إجمالي السيارات المرخصة نحو  36.944 ألف سيارة جديدة مختلفة ومتنوعة في فبراير الماضي. 


ترتيب تراخيص السيارات في مصر في فبراير وفق نوعها

ونرصد في التقرير التالي وفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات،  تقسيم هذه المركبات كالتالي وفق النوع:
 

تم ترخيص ما يقرب من 19.151 ألف دراجة نارية.

تم ترخيص ما يقرب من 14.366 سيارة ملاكي.

تم ترخيص ما يقرب من 2.027 مركبة نقل. 


 تقسيم  السيارات وفق موديل السنة كالتالي: 

تم ترخيص ما يقرب من 2270 مركبة موديل 2022.

تم ترخيص ما يقرب من 2050 مركبة موديل 2023.

تم ترخيص ما يقرب من 6911 مركبة موديل 2024.

تم ترخيص ما يقرب من 25712 مركبة موديل 2025.

تم ترخيص ما يقرب من مركبة واحدة موديل 2026.



تقسيم السيارات الملاكي وفق موديل السنة في فبراير

وبالنسبة للسيارات الملاكي فقد جاء ترتيبها كالتالي بواقع 14.366 سيارة ملاكي جديدة مرخصة مقسمة وفق موديل السنة كالتالي:
 

تم ترخيص ما يقرب من 345 سيارة موديل 2022.

تم ترخيص ما يقرب من 668 سيارة موديل 2023.

تم ترخيص ما يقرب من 2810 سيارة موديل 2024.

تم ترخيص ما يقرب من 10543 سيارة موديل 2025.

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