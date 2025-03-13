صرف 2.6 مليون جنيه لأسر ضحايا حوادث من العمالة غير المنتظمة

اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، مبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات.

ويتم الصرف من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

ويستفيد من القرار، أسر 13 عاملا لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي المنيا والدقهلية والبحر الأحمر، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي.

وقال الوزير إن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان للوازرة، فإن القيمة المعتمدة للصرف عبارة عن مليون و800 ألف جنيه لأسر 9 عمال لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالمنيا،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف، و600 ألف جنيه لأسر 3 عمال سقطوا من على سقالة بالدقهلية،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف، و200 ألف جنيه لأسرة عامل لقى مصرعه في حادث تصادم بالبحر الأحمر.

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