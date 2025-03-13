أشرف كابونجا يحتفل بدخوله موسوعة جينيس بعد سحب قطار يزن 278 طنًا بأسنانه (صور)

حقق المصري أشرف كابونجا إنجازًا عالميًا جديدًا بعدما نجح في سحب قطار يزن 278 طنًا باستخدام أسنانه، في مشهد أبهر الحضور وحطم الأرقام القياسية.

وشهد الحدث مندوبة موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، التي وثقت المحاولة وأعلنت نجاح كابونجا في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد، قبل أن تقوم بتسليمه شهادة رسمية تُخلد هذا الإنجاز الفريد.

كما قام الفريق المرافق لكابونجا بإرسال تسجيل كامل للمحاولة، التي أظهرت قوته الاستثنائية وتمكنه من تحريك القطار بأسنانه، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجل الأبطال المصريين في الموسوعة العالمية.

للمرة الثالثة يعود اشرف كابونجا لسحب وحدات النقل فبعد أن سحب مترو الأنفاق منذ ما يقرب من عامين وسحب إحدى الوحدات البحرية، يحاول اليوم كابونجا سحب قطار سكك حديد بمحطة مصر

ويبلغ وزن عرب القطار 120 طنا للعربة الواحدة فارغة بدون ركاب ويصل وزن الجرار لضعف وزن العربة أى ما يقارب الـ 280 طنا.

وكانت آخر محاولة لـ كابونجا بتاريخ 08‏/06‏/2023 ونجح كابونجا فى سحب 6 عربات مترو وذلك رغبة منه فى التسجيل فى موسوعة الارقام القياسية.

من ناحية أخرى قام كابونجا بدعوة مسؤولين من موسوعة الأرقام القياسية لمتابعة ووضع الاشتراطات لسحب قطار سكك حديد بمحطة مصر بون يقترب من 500 طن على أقل تقدير.

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