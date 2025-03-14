بالأرقام، الدراجات النارية الأكثر ترخيصا خلال شهر فبراير

الدراجات النارية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص الدراجات النارية خلال شهر فبراير الماضي 2025 بمصر، والتي بلغت نحو 19.151 ألف دراجة نارية.



ترتيب الدراجات النارية المرخصة في مصر

ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، ترتيب تراخيص لدراجات النارية وفق موديل السنة كالتالي:



تم ترخيص ما يقرب 1.716 دراجة من موديل 2022.

تم ترخيص مايقرب 1.236 دراجة نارية من موديل 2023.

تم ترخيص مايقرب 3.690 من موديل 2024.

12.508 موديل 2025.



تم ترخيص ما يقرب دراجة واحدة من موديل 2026.



الدراجات النارية المرخصة في يناير الماضي

وبلغ عدد الدراجات النارية المرخصة خلال شهر يناير نحو 19.392 دراجة نارية بفارق بسيط عن فبراير 2025 ويظهر هذا حدوث تراجع بسيط في المبيعات في فبراير عن يناير. كما تم تقسيم الدراجات النارية في يناير الماضي وفق موديل السنة كالتالي:



تم ترخيص مايقرب من 1.913 دراجة موديل 2022.

تم ترخيص مايقرب من 1.670 دراجة نارية موديل 2023.

4.372 دراجة موديل 2024.

11.435 دراجة موديل 2025.

دراجتين موديل 2026.

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