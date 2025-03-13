الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

أول قرار لوزير النقل بعد حادث قطار الإسماعيلية

حادث قطار
حادث قطار

في أول تحرك عاجل من وزير النقل بعد حادث قطار القنطرة، قام الوزير بمخاطبة وزارة التنمية المحلية لسرعة التنسيق مع المحافظات لوضع حل لأزمة المزلقانات غير الشرعية والعمل على غلقها تماما. 

وشدد الوزير على أهمية منع محاولات عبور شريط السكك الحديد من أماكن غير معدة للعبور وذلك لتأمين حركة سير القطارات. 

 

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديد بإعداد تقرير مبدئي لحادث قطار الإسماعيلية كشفت خلاله ملابسات تصادم قطار بأتوبيس يحمل طلاب أحد المدارس. 

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديد في التقرير المبدئي للحادث إن سائق الميني باص قام باقتحام خط السكك الحديد من موقع غير معد للعبور وتفاجأ بالقطار وأن قائد القطار فوجئ هو الآخر بالباص ولم يتمكن من التوقف واصطدم به. 

 

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