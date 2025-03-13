مسلسلات رمضان 2025، محاولة انتحار جديدة في الحلقة 13 من أثينا

مسلسلات رمضان 2025 ، تبدأ أحداث الحلقة 13 من مسلسل أثينا بظهور سوسن بدر مع دينا أحد أصدقاء مجموعة أثينا، وهما يتحدثان عن مشروع أثينا وأن سوسن بدر هي من قامت برفض المشروع في، كي يتم تطبيقه بعيدا عن الجامعة.



ويتحدث كل من؛ داليدا ومروان ويتفقان على أنهم لم يتحدثوا مع برنامج أثينا مرة أخرى، بينما تدخل صديقتهم ياسمين في نوبة اكتئاب بسبب حديثها مع أثينا، وتقرر الانتحار ولكن نادين تلحق بها.

وتقرر نادين أن تكشف سر دينا وأنها خضعت لشروط عميدة الجامعة وباعت أصدقاءها من أجل مصلحتها الشخصية، وتحكي دينا لنادين أن إيمان السعدني "سوسن بدر" هي وراء كل هذا وأنها قامت بسرقة مشروع أثينا وتم تطبيقه في شركة خاصة.

ويقوم هشام خطاب ويوسف بالبحث عن كل ما يخص إيمان السعدني "سوسن بدر" وأنها كانت تقوم بسرقة أغلب المشاريع الخاصة بطلاب الأكاديمية وخاصة التي تجدها جيدة.

ويكتشف الدكتور أدهم "نبيل عيسي" أن والدته تقوم بمشاركة بعض الطلاب في مشاريعهم الخاصة التي يقدمونها في مشروع التخرج، ويهددها بأنه سيقوم بفضحها.

تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل أثينا

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل أثينا مقابلة نادين "ريهام حجاج" لسوسن بدر، التي تخبرها بأنها عملت في الجامعة بشهادة مزورة، كما أكدت لها أن هذا الترم في الجامعة الأخير لها.

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وتحاول نادين وهاشم خطاب فتح اللاب توب الخاص بآدم، ويستطيعون الوصول للباسورد، وتجد فيديوهات بين آدم ومي، وتحاول بعض العصابات الاعتداء على هشام خطاب ولكنه يستطيع الهرب منهم.



وعن طريق الفلاش باك يظهر محمود واصدقائه في مشروع أثينا، والذين يقررون الاستغناء عن أحدهم بسبب نقل معلومات عن برنامج أثينا لقيادات الجماعة.

وتقوم داليدا بالاعتراف لنادين أن صديقتها دينا وراء كل هذا، وأنها كانت تقوم بارسال الفيديوهات للجميع.

وفي نفس الإطار قال هشام خطاب إن برنامج أثينا، يستخدم نفس يوزرنيم وباسورد دينا.

ويظهر أحمد مجدي مع هاشم خطاب وأنهم يخططون لكل هذا من بداية الحلقة الأولى، وكل منهم يقوم بإرسال معلومات للآخر.

وتقوم سوسن بدر بزيارة دينا صاحبة أكبر شركة إلكترونية، ويتم بث فيديو لآدم جديد وهو يؤكد أنه من كان يقوم بسرقة الامتحانات.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل أثينا

وتبدأ أحداث الحلقة 11 من مسلسل أثينا بدخول أحمد مجدي الذي يلعب شخصية يوسف المستشفى بعد الاعتداء عليه من قبل أحد رجال الأعمال.

وتواجه سوسن بدر نجلها نبيل عيسي بأنه شخص مريض ولابد من علاجه، ولا يستطيع تحمل المسئولية، ولا يعرف يدير شئون حياته، وتقنعه أن يذهب للمصحة لمدة أسبوع واحد.

وتعتذر نادين لخطيبها السابق أحمد مجدي عن أنها تركته قبل ذلك، وتعترف بخطئها في هذا الأمر، وتبدأ في التقرب منه.

ويعترف لداليدا بحبه لها وتطلب منه عدم تركها بمفردها لأنها تخاف من قضاء الوقت بمفردها، وتحاول نادين التحقق من الفيديوهات التي تخص شقيقتها مي.

الحلقة 10 من مسلسل أثينا

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل أثينا مشادة كلامية بين نادين وحبيبها السابق بسبب عدم وقوفه بجانب صديق له وقرر فضحها على السوشيال ميديا.

ويقوم نبيل عيسي بكشف سر نادين وأنها لم تحصل علي دبلومة إعلام وصحافة التحقيقات من الخارج كما قالت، ويؤكد لها أنه تركها تعمل في الجامعة لأنهم يريدون صحفية لديها خبرات عملية وليست نظرية فقط.

وتقوم زوجة والد نادين التي تلعب دورها سلوي محمد علي لأنها لم تجد أي شخص تتحدث معه عن شقيقتها مي، وتتذكر عن طريق الفلاش باك ما حدث لها أثناء تغطيتها للحرب.

وتظهر الحلقة 10 من أحداث مسلسل أثينا أن هشام خطاب وراء برنامج أثينا ويقوم بمراسلته ومعرفته.كل شىء يريدها، كما يتم الاعتداء علي يوسف وسرقة جميع الهاردات الخاصة به.

ويتم إنتشار فيديو من الحساب الرسمي لمي تؤكد خلاله أنها تعاني من اكتئاب حاد، وأنها تريد الانتحار لتذهب لحبيبها محمود.

وتقوم الدكتورة إيمان "سوسن بدر" بدخول ابنها لمصحة علاج الإدمان بسبب تناوله المخدرات، وأنها تخاف من الفضيحة التي تلحق بيهم.

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