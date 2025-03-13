للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

في واقعة غريبة من نوعها، قامت شابة تركية، تدعى فردوس، بسرقة تاج ذهبي باهظ الثمن، من يد بائعه، وفي وضح النهار، قبل أن تفر وسط شوارع إسطنبول، أمام عدسات كاميرات المراقبة.

امرأة تسرق تاجا ذهبيا بوضح النهار في تركيا

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السارقة غير المحترفة، كشفت عن سبب قيامها بذلك بعد القبض عليها، مبررة أنها أقدمت على فعلتها حفاظا على مشاعر حبيبها الذي لم يكن قادرا على إهدائها التاج في اليوم السابق للحادثة بعد أن أبلغه بائع المجوهرات بثمنه.

وأظهر مقطع فيديو لحظات مثيرة لحادثة السرقة تلك، حيث كانت فردوس تتفحص التاج بيدها في محل المجوهرات بمنطقة "بي أوغلو" وسط مدينة إسطنبول، وتلتقط له الصور من هاتفها.

وفجأة فتحت السارقة الباب وركضت خارج المحل والتاج بيدها، وسط صدمة البائع الذي أبلغ الشرطة بالحادثة بعد أن فشل في اللحاق بها.

كما استعادت الشرطة التاج الذهبي الذي تركته فردوس معها، وسلمته لصاحبه، وفق قناة "إن تي في" الإخبارية المحلية.

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