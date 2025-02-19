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على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

الشرطة التركية، فيتو
الشرطة التركية، فيتو

لقي شاب مغربي مصرعه، في مدينة إسطنبول، بطريقة تشبه أفلام العنف، حيث أُلقي من نافذة مبنى، ليخترق الزجاج ويلقى حتفه بعد سقوطه من مكان مرتفع رغم محاولات إنقاذه في المستشفى.

جريمة قتل مروعة في إسطنبول 

 وكان إلياس بلعز، 25 عاما، برفقة ابن عمه وصديقين آخرين في شقة بالطابق الثالث في مبنى بمنطقة "أكسراي" في وسط إسطنبول، عندما نشب خلاف بينه وبينهم، ليلقوه من النافذة بطريقة صادمة.

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وقالت وسائل إعلام محلية: إن الخلاف بين الأشخاص في الشقة، اندلع خلال تعاطي بعضهم للمخدرات، قبل أن يتطور لمشاجرة انتهت بإلقاء الشاب من ارتفاع يبلغ عشرة أمتار تقريبا.

وأظهرت صورة لنافذة الشقة، كسرا كبيرا في زجاجها الذي اخترقه الشاب الضحية خلال إلقائه منها، فيما وثق مقطع فيديو لحظة السقوط في الليل أمام انظار السيارات والأشخاص العابرين للطريق قرب المبنى.

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أسطنبول جريمة قتل تركيا

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