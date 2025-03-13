مدرستا قنا الثانوية بنات ونقادة التجارية أوائل مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني

أعلن توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بقنا نتيجة مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني التي نظمها التوجيه بين مدارس المرحلة الثانوية بالتعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.



أقيمت المسابقة تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وإشراف سمية عبد الفتاح مدير عام الأنشطة التربوية، ونفذها محمود مرغني موجه عام الصحافة بمديرية التربية والتعليم بقنا ولجنة تنفيذ المسابقة بالتوجيه.

منافسات التعليم الفني فى قنا

أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز مدرسة قنا الثانوية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية بالمركز الأول في منافسات التعليم العام، ومدرسة نقادة التجارية التابعة لإدارة نقادة التعليمية في منافسات التعليم الفني، وبذلك تم ترشيحهما لتمثيل المديرية في فعاليات المسابقة الوزارية للتحقيق الصحفي الإلكتروني.



من جانبه أثنى مدير تعليم قنا على تميز المدارس الفائزة، وحيا إسهام التوجيه والإدارات المدرسية والتعليمية في دعم تلك الفعاليات وتشجيعها لاكتشاف مواهب وابتكارات الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية وغرس قيم الجمال والإتقان والتعاون.

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