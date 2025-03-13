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أخبار مصر

أشرف كابونجا يسحب قطارًا بوزن 278 طنًا بأسنانه وينتظر التسجيل رسميًا (فيديو وصور)

كابونجا، فيتو
كابونجا، فيتو
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قام الفريق المرافق لـ أشرف كابونجا بإرسال تسجيل كامل بعد نجاح شد وتحريك قطار بأسنانه يزن ۲۷۸ طنا.

وينتظر فريق كابونجا رد مسئولي موسوعة الأرقام القياسية حول الحدث لتسجيله ضمن أهم الأحداث ويصبح أول رجل في العالم يسحب قطارا يزن 278 طنا. 

للمرة الثالثة يعود أشرف كابونجا لسحب وحدات النقل فبعد أن سحب مترو الأنفاق منذ ما يقرب من عامين وسحب أحد الوحدات البحرية، يحاول اليوم كابونجا سحب قطار سكك حديد بمحطة مصر. 

ويبلغ وزن عرب القطار 120 طنا للعربة الواحدة فارغة بدون ركاب ويصل وزن الجرار لضعف وزن العربة أي ما يقارب الـ 280 طنا. 

وكانت آخر محاولة لـ كابونجا بتاريخ 08‏/06‏/2023  ونجح كابونجا في سحب 6 عربات مترو وذلك رغبة منه في التسجيل في موسوعة الأرقام القياسية.  

من ناحية أخرى، قام كابونجا بدعوة مسئولين من موسوعة الأرقام القياسية للمتابعة ووضع الاشتراطات لسحب قطار سكك حديد بمحطة مصر بوزن يقترب من 500 طن على أقل تقدير. 

 

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