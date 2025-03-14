حديد الإيمان، قصة قديس صنع العجائب وخدم بتواضع

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس الأنبا حديد القس، أحد النماذج المضيئة في مسيرة الإيمان والخدمة.

قصة القديس الأنبا حديد

وُلد القديس الأنبا حديد في قرية سنجار بالقرب من البرلس، لوالدين تقيين لم يُرزقا بأبناء. وفي إحدى الليالي، رأت والدته رؤيا لملاك يخبرها بأن الله سيمنحها ابنًا مباركًا، سيكون رئيسًا على شعبه، وعليها أن تسميه "حديد". وكما وعدها الملاك، تحقق الحلم ورُزقت بالطفل الذي نشأ على التقوى والعبادة.

منذ صغره، تميز بالصوم والصلاة، ورفض الزواج مفضلًا حياة الزهد والتكريس. عمل في صيد السمك مع والده، لكنه لم يكن يجمع لنفسه، بل كان يتصدق بكل ما يحصل عليه، ويساعد المحتاجين في كل وقت.

ورغم رغبته في التوجه إلى برية القديس مكاريوس للرهبنة، إلا أن العذراء مريم ظهرت له في رؤيا، وأرشدته للبقاء في كنيسة تحمل اسمها بقرية "ماطوبس الرمان" (حاليًا مركز ماطوبس بمحافظة كفر الشيخ)، حيث بدأ خدمته هناك بتواضع وإخلاص.

نظرًا لتقواه وورعه، زكّاه شعب القرية أمام الأسقف، فرُسم كاهنًا، ليصبح راعيًا أمينًا يسهر على خلاص رعيته، يعلّمهم بالإيمان والعمل، ويكون قدوة لهم في البر والصلاح. أجرى الله على يديه العديد من المعجزات وشفاء المرضى، ما جعله موضع محبة واحترام، لكنه تعرض أيضًا لتجارب عديدة، اجتازها بإيمان وثبات.

وعندما أكمل جهاده، أُصيب بحمى شديدة، انتقل بعدها إلى السماء بسلام. فبكاه شعبه بحزن عميق، وكرّموه بتشييع يليق بقديسٍ أفنى عمره في خدمة الله والناس.

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