توقف حركة القطارات على خط الإسماعيلية بسبب حادث تصادم

توقفت حركة القطارات على خط الإسماعيلية بشكل مؤقت بسبب تصادم قطار بسيارة بالقرب من قرية جلبانه على خط الإسماعيلية.

وعلى الفور قامت السكك الحديدية بإرسال فريق من مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية لموقع الحادث وذلك لبيان أسباب الحادث وطرق التعامل معه.

وطلب رئيس السكك الحديدية تقريرا كاملا عن ملابسات الحادث.

وانتقلت إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.