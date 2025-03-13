إحالة متهمين بتصنيع ألعاب نارية والتسبب في انهيار عقار للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة متهمَيْن إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بحيازة وصناعة مفرقعات واستعمالها، مما أدى إلى وفاة شخص، وانهيار عقار بالكامل وحدوث تلفيات بآخر على إثر حدوث انفجار.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن اتخاذ أحد المتهمَيْن من منزله وكرًا لتصنيع الألعاب النارية بمعاونة المتهم الثاني، وأثناء ذلك وقع انفجار أدى إلى انهيار العقار بالكامل وحدوث تلفيات بالغة بالعقار المجاور، فضلًا عن احتراق جثمان المجني عليه وحدوث وفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وفي هذا الإطار، أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة مثل هذه المواد، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم.

وقام النائب العام بتوجيه كافة النيابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.

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