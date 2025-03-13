تعرف على الرسوم القضائية بعد الزيادة الأخيرة

رفض عموم المحامين الزيادة التي أقرت على الرسوم القضائية، وعقد مجلس المحامين ونقباء الفرعيات، برئاسة عبد الحليم علام، يوم السبت الماضي اجتماعًا طارئًا اتخذوا فيه قرارات هامه منها وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، كخطوة أولى في هذا الشأن، على أن تحدد النقابة البدء في ذلك الإجراء.

قرب إنهاء أزمة زيادة الرسوم القضائية

بعد مشاورات اتصالات أكد نقيب المحامين، أنه جاري إنهاء الأزمة، على خلفية تواصل النقابة مع كافة الجهات، منوهًا إلى أنه تم إعداد مذكرة توضح أسباب رفض زيادة الرسوم، وهناك تفهم لوجهة نظرنا.

وكان المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

الرسوم القضائية الجديدة بعد الزيادة

ووفقًا للقرار تكون الزيادة في قيمة المقابل المادي في 33 خدمة قضائية تقدمها محكمة استئناف القاهرة، منها:

مراجعة الحوافظ والتظلم من قوائم الرسوم، وطلب سرية الحسابات بالبنوك.

وجاءت الزيادات على النحو التالي:

نوع الورقة أكبر مقابل +10% بعد الإضافة

تزيل أحكام شؤون الأسرة والأموال بالقائمة التنفيذية 110 جنيهات 121 جنيها

مراجعة الحوافظ 30 جنيها عن كل ورقة 33 جنيها عن كل ورقة

البيانات التي ترد على جدول المحكمة من واقع الجدول المدني (سحب جدول - استئناف - إيداع - شطب - فتح اعتماد) 23 جنيها 25.3 جنيه

خدمات الاستلام (نموذج استلام مطبوع ومعتمد) 50.5 جنيه 55.55 جنيه

تزيل الأحكام بالقائمة التنفيذية 55 جنيها 60.5 جنيه

عريضة الاستئناف عند القيد 220 جنيها 242 جنيها

عريضة النقض عند القيد 242 جنيها 266.2 جنيه

عريضة التماس إعادة النظر 30 جنيها 33 جنيها

عريضة تعجيل من الوقف 30 جنيها 33 جنيها

عريضة تجديد من الشطب 30 جنيها 33 جنيها

عريضة تعديل شكل الاستئناف 30 جنيها 33 جنيها

عريضة إدخال الخصوم 30 جنيها 33 جنيها

الإعلان عن التجديد أو الخصومة 30 جنيها 33 جنيها

إعادة إعلان 30 جنيها 33 جنيها

دعاوى الرد والمخاصمة 30 جنيها 33 جنيها

التماس إعادة النظر 30 جنيها 33 جنيها

تقرير الأحكام 30 جنيها 33 جنيها

التظلم من قوائم الرسوم 30 جنيها 33 جنيها

إعلان بأصل الصحيفة 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من عريضة الاستئناف 30 جنيها 33 جنيها

طلب الإقفال 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من الحكم 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من محضر الجلسة 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من تقرير الخبير 30 جنيها 33 جنيها

صورة طبق الأصل من واجهة الحافظة 30 جنيها 33 جنيها

مراجعة حوافظ المستندات 30 جنيها عن كل ورقة 33 جنيها عن كل ورقة

شهادة من دفتر المطالبات / أداب المحاماة 55 جنيها 60.5 جنيه

طلب سرية الحسابات بالبنوك 100 جنيه 110 جنيهات

صورة من الجناية (التصوير الضوئي الجنائي) 5 جنيهات عن كل ورقة 5.5 جنيه عن كل ورقة

الاستعلام عن الجناية 22 جنيها 24.2 جنيه

صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي 22 جنيها عن كل ورقة 24.2 جنيه عن كل ورقة

صورة وضوئية من الحكم الجنائي 22 جنيها عن كل ورقة 24.2 جنيه عن كل ورقة

صورة طبق الأصل من محضر جلسة جنائي 20 جنيها عن كل ورقة 22 جنيها عن كل ورقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.