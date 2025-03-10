نقيب المحامين: أزمة الرسوم القضائية في طريقها للحل وسنتصدى لأي كيان مواز للنقابة

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم في إفطار محامي العاشر من رمضان بالشرقية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ولفيف من المحامين.

وعقب الإفطار؛ ألقى نقيب المحامين، كلمة أكد فيها أن ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء نقابة القانونين الهدف منه تدمير نقابة المحامين، وأن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين، متابعًا: «سنتصدى بكل حزم لهذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني».

وعن مشكلة زيادة الرسوم القضائية؛ أشار النقيب العام، إلى أنه جاري إنهاء الأزمة، حيث تم التواصل مع كافة الجهات، منوهًا إلى أنه تم إعداد مذكرة توضح أسباب رفض زيادة الرسوم، وهناك تفهم لوجهة نظرنا.

وعن ملف المعاشات؛ أكد عبدالحليم علام، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات عقب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، مشددًا على أنه من حق المحامي الذي أفنى حياته في مهنة المحاماة أن يحصل علي معاش يليق به وبأسرته.

وفي ختام كلمته؛ كرم نقيب المحامين أسرة الزميل الراحل جمال عطوة عضو مجلس نقابة محامي جنوب الشرقية السابق.

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