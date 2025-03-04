الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

استعجال التحريات في واقعة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس في القاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

استعجلت النيابة العامة بالقاهرة، تحريات المباحث العامة في واقعة اتهام فتاة لشخص بالتحرش بها داخل أتوبيس في القاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ونفي المتهم أن يكون قد تحرش بها مشيرا إلى أنه كان يجلس بجوارها وفوجئ بقيامها باتهامه بأنه يتحرش بها وسبها له وتصويره دون إذنه.

 وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال ركوبها أتوبيس "ميني باص" بالقاهرة.

 

القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

 وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال ركوبها أتوبيس "ميني باص" بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وبسؤالها أقرت بأنها حال ركوبها الأتوبيس، قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرش بها من خلال الجلوس بجوارها والالتصاق بها فقامت بتغيير مكانها وتصوير مقطع الفيديو.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وأنه قام بملامسة الفتاة في أثناء جلوسه بالخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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