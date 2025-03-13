"الهوية المصرية أمن قومي" ندوة لإعلام وسط الإسكندرية بمناسبة ذكرى نصر 10 رمضان

نظم مركز إعلام وسط الإسكندرية التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع المعهد الفني الصحي بالإسكندرية، احتفالية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وندوة تثقيفية تحت عنوان " الهوية المصرية أمن قومي سيبراني".

الهوية المصرية أمن قومي



وأقيم على هامش الندوة المعرض السنوي للأعمال الفنية والمنتجات اليدوية لطلبة وطالبات المعهد، كما تم تقديم فقرات فنية وأغانب وطنية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، حرب 6 أكتوبر، وذلك بحضور أعضاء هيئات التدريس بأفرع المعهد الثلاث ومئات من طالبات وطلبة أقسام المعهد المتعددة بأفرع المعهد بالإسكندرية ومطروح والبحيرة، والشخصيات العامة بالإسكندرية وأعضاء الجمعيات واللجان التابعة للمعهد والراعية للأسر الجامعية.



يأتي هذا النشاط في إطار الحملة القومية التي ترعاها الهيئة العامة للاستعلامات - قطاع الإعلام الداخلي لتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الشباب بقيادة الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع.

سرادق ضخم وجمع غفير

وانعقدت الاحتفالية بسرادق ضخم أقيم داخل الحرم الجامعى بالمعهد، وبدأت بالسلام الجمهورب وتلاوة آيات من القران الكريم من أحد طلبة المعهد، ثم كلمة ترحيب من الدكتور محمد محمود خفاجة عميد المعهد الفنى الصحي بالإسكندرية بالحضور.

وأكد على أهمية القيم الوطنية والأخلاقية ورفع قيم الانتماء والولاء والوعي بقضايا التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الوطن وسلامة أراضيه والتي ظهرت جلية في روح الشباب المشاركة في الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان.



وأوضحت الإعلامية جيهان مكرم مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، دور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي في تحقيق التنمية، والتى ترعاها الهيئة وكل مؤسسات الدولة من خلال حملة دعم الجهود الوطنية للتوعية بأهمية رفع روح الولاء والانتماء لدى الشباب، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات بهدف رفع الوعي لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على مكتسبات الشعب المصري لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بناء الإنسان المصري.

تعزيز الولاء والانتماء



وأشار الشيخ ناجح رابح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إلى أن الخطاب الديني الوسطي المستنير يعزز ويقوي الانتماء للوطن والحفاظ عليه والدفاع عنه وأن حب الوطن فطرة سوية فطر الله البشرية عليها.

وبين فضيلته أن الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره حث عليه الإسلام ورغب فيه ووعد من قتل من أجل الدفاع عن أرضه وعرضه وبلده باعتباره شهيدا.



وشدد القمص تادرس عطية الله على دور الأسرة والأصدقاء والمدرسة والإعلام ودور العبادة فى بناء شخصية الطفل والإنسان والتأكيد على قيم الانتماء والمواطنة مؤكدا أن هذا من آيات الكتاب المقدس.



ودعا اللواء محمد أبو ليلة مساعد وزير الداخلية لتقنية المعلومات ومدير مباحث الإنترنت السابق وأستاذ القانون العام بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى ضرورة التأكيد على قيم الانتماء والولاء والتي تمثل حائط الصد للحفاظ على تماسك المجتمع ومواجهة التحديات والتهديدات الراهنة مستشهدا بأمثلة لأبطال شهداء حماية الوطن وقصص وأسرار لحرب أكتوبر تعزز القيم الوطنية والأخلاقية وترفع مستوى الوعي بقضايا التنمية البشرية.

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