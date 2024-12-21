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إعلام وسط الإسكندرية ينظم ندوة ضمن فعاليات "اتحقق قبل ما تصدق"

مركز إعلام وسط، فيتو
مركز إعلام وسط، فيتو

نظم مركز إعلام وسط الإسكندرية التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، احتفالية ومؤتمرا تثقيفيا في إطار مبادرة اتحقق قبل ما تصدق. 

وعلى هامش المؤتمر أقيمت فقرات فنية ومعرض خيرى لملابس الشباب والاسرة، والمؤتمر تحت عنوان" تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على سلوكيات الشباب"، وفقرة فنية تمثيلية  بعنوان "فين حلمك؟"، وذلك بحضور الكوادر والشخصيات العامة بالإسكندرية والشباب والأسر أعضاء نادي الشبان المسيحية.

يأتي هذا النشاط في إطار الحملة القومية التي ترعاها الهيئة العامة للاستعلامات - قطاع الإعلام الداخلي، تحت شعار "اتحقق...قبل ماتصدق"، بقيادة الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس 
القطاع.

افتتحت الاحتفالية الإعلامية جيهان مكرم  مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، مشيرة إلى دور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي في تحقيق التنمية، والتى ترعاها الهيئة وكل مؤسسات الدولة من خلال حملة دعم الجهود الوطنية للتوعية بأهمية التصدى للشائعات، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات بهدف رفع الوعى لمواجهة التحديات الراهنة، والحفاظ على مكتسبات الشعب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بناء الإنسان.

وفى كلمة من المهندس سامى إرميا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية فى مصر والشرق الأوسط، أكد على أهمية القيم الوطنية والأخلاقية والتاكيد على رفع قيم الانتماء والولاء والوعي بقضايا التنمية.

ثم أشار اللواء سامح ناجى رئيس مجلس إدارة  الشبان المسيحية بالإسكندرية إلى تفاعل شباب الجمعيه مع توجهات الدولة لتعزيز روح العمل الخيرى للمجتمع من خلال التقدم بمشاريع بسيطة وإقامة معرض خيرى لدعم احتياجات الطلبة والأسر ومحاربة الأفكار المغلوطة من خلال الفقرات والعروض الفنية التى تدور حول تأثير السوشيال ميديا على سلوكيات الشباب وقناعاتهم.
وأكد  إسحق توفيق الأمين العام لجمعية الشبان المسيحية بالإسكندرية على  ضرورة التأكيد على قيم الانتماء والولاء، والتى تمثل حائط الصد للحفاظ على تماسك المجتمع ومواجهة التحديات والتهديدات الراهنة.

ثم تم تقديم اسكتش تمثيلى من شباب الجمعية الموهوبين تحت عنوان  حلمك ايه) ليؤكد على التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعى على اهتمامات وسلوكيات وعقول واحلام الشباب. 

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مركز اعلام وسط الهيئة العامة للاستعلامات نادي الشبان حملة اتحقق قبل ما تصدق بالاسكندرية

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