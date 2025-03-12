القبض على قائد سيارة ميكروباص دهس شابا بروض الفرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ميكروباص دهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة روض الفرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث روض الفرج اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مصادمة أعلى الطريق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب الطريق بمنطقة روض الفرج دهسته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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