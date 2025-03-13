وزير الإسكان يتابع موقف منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم الخميس، مع المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة "دار الهندسة" للاستشارات، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والمشروعات المخطط تنفيذها بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام التام بالتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات القومية ومنها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا مواصلة تقديم الدعم المطلوب للانتهاء من المشروعات، وأهمية المتابعة الدورية لتقدم الأعمال.

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن مستجدات الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تضمن موقف أعمال التشغيل والصيانة، وموقف التسويق للمشروع، ورؤية ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمنطقة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة إلى 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، تتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا، وكذا البرج الأيقوني بارتفاع حوالي 400متر.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الشربيني، الأهمية الكبيرة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم متابعته بشكل دوري من القيادة السياسية، ويمثل علامة بارزة على التعاون المصري الصيني في مجال التنمية العمرانية، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، ولا سيما أن شركة "CSCEC" الصينية المنفذة للمشروع تتولى تنفيذ العديد من المشروعات في مصر.

ثم ناقش وزير الإسكان خلال الاجتماع معدلات التنفيذ وموقف أعمال الواجهات بمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى عدد من الاقتراحات لدفع العمل بالمشروعات وآليات تنفيذها، حيث أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية من خلال التواجد الميداني والتقارير التفصيلية عن تقدم الأعمال بالمشروعات، لافتًا إلى أن هناك التزاما كبيرا بالانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.

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