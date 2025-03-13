الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بوسط الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

تابعت إدارة الطرق والمرافق بحى وسط بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 20 بوصة بشارع عبد الحميد بدوي بمنطقة الأزاريطة، وذلك بعد عمل التنسيقات اللازمة مع إدارة المرور.

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يأتى ذلك في إطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وبالارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني حي وسط، وبناء على تعليمات الدكتور مصطفى العرابي رئيس الحي.

حيث بدأ أعمال الإصلاح اليوم بعد منتصف الليل لعدم إعاقة الحركة المرورية، وتم الانتهاء من الإصلاح والدك والردم، بحضور مندوبي مديرية الطرق والنقل، ورئيس قسم الطرق بالحي، وجاري العمل للحفاظ علي شبكة الطرق، وعلى سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة.

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بحي وسط محافظة الإسكندرية الازاريطة الدكتور مصطفى العرابي مديرية الطرق والنقل

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