الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بانتخابه عضوًا في مجلس فيفا للدورة الخامسة

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بالتهنئة للمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" للدورة الخامسة كأقدم عضو في أعلى هيئة كروية في العالم.

وقال إنفانتينو في خطابه لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: “أود أن أكرر لكم أحر التهاني لإعادة انتخابكم عضوًا في مجلس الفيفا، خلال الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي عُقدت أمس في القاهرة”.

أضاف: “هذه النتيجة تُعدّ تقديرًا للعمل الذي أنجزتموه، ولخبرتكم وكفاءتكم، وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد في هذه الولاية الجديدة”.

تابع: "إنني على ثقة بأنكم بصفتكم عضوًا في مجلس فيفا ستواصلون تقديم  المساهمة القيّمة للفيفا، والأهم من ذلك، في التنمية العالمية لرياضتنا، التي توحدنا جميعًا وهي لعبة كرة القدم".

اختتم انفانتينو رسالته قائلا: “أتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع التحديات التي تنتظركم، وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم لخدمة كرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

رئيس الاتحاد المصري حصل على 35 صوتًا وحل ثانيًا في قائمة الفائزين خلف فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي الذي حصل على 49 صوتًا، وتصدر قائمة المرشحين الثلاثة عشر الذين تنافسوا في الانتخابات التي أقيمت لأول مرة بشكل مفتوح ودون النظر للمناطق الجغرافية، كما حصل الموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتي سليمان حسن وابيري على 29 صوتًا وفازا بالمقعدين الثالث والرابع بينما ذهب مقعد المرأة لـ كينزات إبراهيم من جزر القمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني ابوريده اتحاد المصري لكرة القدم الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم

مواد متعلقة

6 محترفين في قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة إثيوبيا وسيراليون

سمير كمونة يتحدث عن ذكريات انتقاله من المقاولون إلى الزمالك

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون اليوم

كمونة يكشف كواليس محاولات حسام وإبراهيم حسن لضمه للزمالك (فيديو)

سمير كمونة يكشف كواليس هدفه التاريخي في المغرب وتتويج الأهلي ببطولة النخبة (فيديو)

سمير كمونة يكشف سبب رفضه الانتقال إلى برشلونة

سمير كمونة يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي (فيديو)

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل 310 ريالات

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق

من هم الورثة في الإسلام ومن يرث ومن لا يرث وأسباب الحرمان؟ تعرف على موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية