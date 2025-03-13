إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بانتخابه عضوًا في مجلس فيفا للدورة الخامسة

تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بالتهنئة للمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" للدورة الخامسة كأقدم عضو في أعلى هيئة كروية في العالم.

وقال إنفانتينو في خطابه لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: “أود أن أكرر لكم أحر التهاني لإعادة انتخابكم عضوًا في مجلس الفيفا، خلال الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي عُقدت أمس في القاهرة”.

أضاف: “هذه النتيجة تُعدّ تقديرًا للعمل الذي أنجزتموه، ولخبرتكم وكفاءتكم، وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد في هذه الولاية الجديدة”.

تابع: "إنني على ثقة بأنكم بصفتكم عضوًا في مجلس فيفا ستواصلون تقديم المساهمة القيّمة للفيفا، والأهم من ذلك، في التنمية العالمية لرياضتنا، التي توحدنا جميعًا وهي لعبة كرة القدم".

اختتم انفانتينو رسالته قائلا: “أتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع التحديات التي تنتظركم، وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم لخدمة كرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

رئيس الاتحاد المصري حصل على 35 صوتًا وحل ثانيًا في قائمة الفائزين خلف فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي الذي حصل على 49 صوتًا، وتصدر قائمة المرشحين الثلاثة عشر الذين تنافسوا في الانتخابات التي أقيمت لأول مرة بشكل مفتوح ودون النظر للمناطق الجغرافية، كما حصل الموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتي سليمان حسن وابيري على 29 صوتًا وفازا بالمقعدين الثالث والرابع بينما ذهب مقعد المرأة لـ كينزات إبراهيم من جزر القمر.

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