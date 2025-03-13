دوري أبطال أوروبا، 4 فرق تحقق الفوز ذهابًا وإيابًا بدور الـ16

شهدت مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، العديد من الأرقام والإحصائيات قبل انطلاق دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الأقوى.

أرقام وإحصائيات من دوري أبطال أوروبا

واستطاعت 4 فرق أن تحسم تأهلها بالفوز ذهابًا وإيابًا وهي برشلونة وأستون فيلا، وبايرن ميونخ، وإنتر ميلان، فيما حسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين وهما باريس سان جيرمان الذي تأهل على حساب ليفربول، وريال مدريد الذي تأهل على حساب أتلتيكو مدريد.

وكانت مباراة ريال مدريد وجاره أتلتيكو هي الـ75 للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الريال، فيما كان اللقاء نفسه هو المباراة رقم 200 للاعب ريال مدريد فيرلاند سينا ميندي مع فريقه.

ويلتقي في ربع النهائي الذي يقام في أبريل كل من: بايرن ميونخ الألماني مع إنتر الإيطالي، وبرشلونة الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي، وآرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني.

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