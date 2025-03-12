الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

لقاء خاص في ممر الانفيلد يقرب فان دايك من باريس سان جيرمان

فان دايك
فان دايك

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قائد ليفربول، فيرجل فان دايك، التقى وتحدث مطولًا مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وعدد من مسؤولي  النادي الفرنسي في نفق ملعب "أنفيلد".

 

 جاء ذلك  بعد خسارة ليفربول أمام باريس سان جيرمان حيث أثار هذا اللقاء قلق جماهير "الريدز"، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد المدافع الهولندي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وامتدت المباراة لـ120 دقيقة في إياب دور الـ16، انتهت بفوز باريس سان جيرمان بركلات الترجيح (4-1) بعد تعادل الفريقين 1-1 في مجموع المباراتين، حيث تصدى الحارس جيانلويجي دوناروما لركلتي جزاء من داروين نونيز وكورتيس جونز، فيما نجح الفريق الفرنسي في تسجيل جميع ركلاته الأربع.


ولم تشر الصحيفة إلى أي تلميح رسمي يربط فان دايك، البالغ من العمر 33 عامًا، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، الذي سبق أن أبدى اهتمامًا بزميله محمد صلاح، بينما يرتبط اسم ترينت ألكسندر-أرنولد بريال مدريد، ومع ذلك، أثارت اللقطات قلق بعض جماهير ليفربول.

 

وقالت الصحيفة: إن الحوار الودي في النفق جاء بعد أقل من أسبوع من مشادة بين فان دايك ولويس كامبوس، المسؤول في باريس سان جيرمان، خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب، حيث أثارت قرارات الحكم الجدل بعد تجاهل طرد إبراهيما كوناتي، ما أغضب الفريق الفرنسي. وأشارت إلى أن فان دايك رد حينها على احتجاجات كامبوس بعبارة ساخرة: "هذا ليس الدوري الفرنسي، يا أخي".

وينتهي عقد فإن دايك مع ليفربول نهاية الموسم الحالي ولم يتم التجديد له حتى الآن وهو ما يفتح الباب أمام رحيله مجانا إلى باريس سان جيرمان.

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