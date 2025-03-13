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التعليم تحدد الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بالنظام الجديد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي 2024-2025.

امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025، تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

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